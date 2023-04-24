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博客 > 通过禁用 IPv6 在 Windows 上使用 iSharkVPN 加速器提高您的互联网速度

通过禁用 IPv6 在 Windows 上使用 iSharkVPN 加速器提高您的互联网速度

ishark blog article

2023-04-24 18:09:49
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和缓冲视频？ isharkVPN 加速器就是您的不二之选。

通过使用 isharkVPN 加速器，您可以享受闪电般的互联网速度和体验无缓冲的流媒体。我们的先进技术通过减少延迟和增加吞吐量来优化您的互联网连接。

但这还不是全部 - 您是否知道在 Windows 设备上禁用 IPv6 也可以提高互联网速度？ IPv6 是较新版本的 Internet 协议，可能会导致某些设备出现兼容性问题并降低连接速度。

幸运的是，在 Windows 上禁用 IPv6 很容易。只需转到您的网络设置，单击“更改适配器选项”，右键单击您的网络连接，然后选择“属性”。从那里，取消选中“Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)”旁边的框，然后单击“确定”。

通过将 isharkVPN 加速器与禁用 Windows 设备上的 IPv6 相结合，您可以解锁闪电般的互联网速度并享受无缝的在线体验。不要等待 - 今天就试试 isharkVPN 加速器吧！

如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以禁用 ipv6，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
还没有iShark应用程序?现在就下载。
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