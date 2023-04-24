使用 isharkVPN 和 Windows Defender 提高您的在线安全性
ishark blog article
2023-04-24 18:10:04
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但是，如果您担心 Windows 计算机的安全性怎么办？不用担心！ iSharkVPN Accelerator 可与 Microsoft 的内置防病毒软件 Windows Defender 无缝协作。
Windows Defender 旨在保护您的计算机免受恶意软件、病毒和其他在线威胁的侵害。通过将 iSharkVPN 加速器与 Windows Defender 一起使用，您可以为您的在线活动添加额外的安全层。
使用 iSharkVPN 加速器，您可以隐藏您的 IP 地址，加密您的数据，并从世界任何地方访问受地理限制的内容。无论您是流式传输 Netflix、浏览社交媒体还是在线购物，iSharkVPN Accelerator 都能确保您的在线活动安全无虞。
通过将 iSharkVPN 加速器与 Windows Defender 一起使用，您可以确保您的计算机免受所有类型的在线威胁。您可以放心地浏览、流式传输和下载，因为您知道您的数据和个人信息是安全的。
那么为什么不今天就试试 iSharkVPN 加速器呢？凭借一系列经济实惠的计划和 30 天退款保证，您可以体验安全可靠的 VPN 服务的好处，而无需耗尽资金。使用 Windows Defender 作为备份，您可以高枕无忧，因为您知道您的计算机已受到保护，可以抵御所有类型的在线威胁。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 windows defnder，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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