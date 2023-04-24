使用 iSharkVPN Accelerator for Windows Server 版本比较提升您的连接
ishark blog article
2023-04-24 13:14:17
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我们的尖端技术可实现闪电般的连接速度，非常适合流媒体、游戏或浏览网页。借助我们的 Windows Server 版本比较功能，您可以确保获得最佳性能。
Windows Server 版本比较允许您根据您的位置和 Internet 服务提供商选择最适合您需要的服务器版本。此功能与我们强大的加速器相结合，可确保您的互联网速度针对您的具体情况进行优化。
不仅如此，iSharkVPN 还致力于保护您在线活动的私密性和安全性。我们的军用级加密技术可保护您的数据免受黑客攻击和窥探，而我们的无日志政策意味着我们不会保留您在线活动的任何记录。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以进行 windows 服务器版本比较，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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