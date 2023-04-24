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博客 > 使用适用于 Windows 虚拟主机的 isharkVPN 加速器提高您的连接速度

使用适用于 Windows 虚拟主机的 isharkVPN 加速器提高您的连接速度

ishark blog article

2023-04-24 13:18:55
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如何使用 isharkVPN？

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1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

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