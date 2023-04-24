使用 iSharkVPN 加速器增强您的在线体验
ishark blog article
2023-04-24 13:33:59
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以 winscribe 审查，享受 100% 安全浏览和隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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