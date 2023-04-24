使用 iSharkVPN 加速器提高您的 VPN 速度：WireGuard 与 OpenVPN 的比较
ishark blog article
2023-04-24 03:14:26
如果您正在寻找可提供快速安全的互联网访问的 VPN 服务，isharkVPN 绝对值得考虑。其最突出的功能之一是其加速器技术，该技术可优化您的互联网连接以提供更快的浏览和流媒体速度。
但是，isharkVPN 与市场上其他 VPN 服务的不同之处在于它使用 WireGuard 协议。 WireGuard 是一种新的、极其快速和安全的 VPN 协议，旨在提供比 OpenVPN 更好的性能。
虽然 OpenVPN 被广泛使用并被视为可靠的 VPN 协议，但它可能比一些较新的竞争对手慢一点，尤其是在移动设备方面。另一方面，WireGuard 提供出色的速度，并针对移动和桌面平台进行了优化。该协议在资源利用方面也更加高效，这意味着它可以在低功率设备上运行而不会牺牲性能。
那么为什么选择带有 WireGuard 的 isharkVPN 而不是 OpenVPN？对于初学者来说，WireGuard 提供了更好的速度和性能，尤其是在移动设备方面。此外，WireGuard 被认为比 OpenVPN 更安全，因为它使用最先进的加密算法，并且已经过独立安全专家的全面审核。
总体而言，带有 WireGuard 的 isharkVPN 是任何重视 VPN 服务速度和安全性的人的绝佳选择。无论您是想更快地浏览网页、流式传输视频内容而无需缓冲，还是只是让您的在线活动保持私密和安全，带有 WireGuard 的 isharkVPN 都是可靠而有效的解决方案。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以 wire guard vs openvpn，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
但是，isharkVPN 与市场上其他 VPN 服务的不同之处在于它使用 WireGuard 协议。 WireGuard 是一种新的、极其快速和安全的 VPN 协议，旨在提供比 OpenVPN 更好的性能。
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4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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