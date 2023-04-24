使用 iSharkVPN 的加速器技术体验闪电般的速度：WireGuard 与 OpenVPN
ishark blog article
2023-04-24 03:14:48
在尝试播放您喜爱的节目或电影时，您是否厌倦了缓慢的互联网速度和缓冲？ isharkVPN 加速器就是您的不二之选。我们的创新技术利用 WireGuard 与 OpenVPN 为您提供闪电般的速度和无缝流式传输。
但 WireGuard 与 OpenVPN 究竟是什么？ WireGuard 是一种较新的 VPN 协议，比其前身 OpenVPN 更快、更高效。它使用现代加密技术并提供更简单的代码库，从而显着加快速度。
在 isharkVPN，我们已将 WireGuard 集成到我们的加速器中，以为我们的用户提供最佳体验。凭借更快的速度和更可靠的连接，您可以享受流媒体内容而不会出现任何中断或延迟。
除了我们的 WireGuard 集成外，isharkVPN 还提供一流的安全功能，以确保您的在线安全。我们的 VPN 会加密您的互联网连接，保护您的数据免遭窥探和黑客攻击。
不要满足于缓慢的互联网速度和有限的流媒体选项。升级到 isharkVPN 加速器并亲身体验不同之处。告别缓冲，迎接无缝流式传输。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 wiregaurd 与 openvpn，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
但 WireGuard 与 OpenVPN 究竟是什么？ WireGuard 是一种较新的 VPN 协议，比其前身 OpenVPN 更快、更高效。它使用现代加密技术并提供更简单的代码库，从而显着加快速度。
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3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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