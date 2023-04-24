使用 isharkVPN 加速器和 Wireshark 捕获过滤器提高您的互联网速度
ishark blog article
2023-04-24 01:30:46
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和受限制的网站？ isharkVPN 加速器就是您的不二之选。我们强大的 VPN 服务不仅可以保护您的在线隐私和安全，还可以加快您的互联网连接速度。
通过我们的服务器路由您的互联网流量，isharkVPN 加速器可以绕过您的 ISP 的互联网限制，并为您提供更快的连接。此外，借助位于多个国家/地区的服务器，您可以不受任何限制地访问来自世界各地的内容。
如果您希望微调您的在线体验，我们的服务还包括 Wireshark 捕获过滤器。这些过滤器允许您捕获和分析网络流量，让您深入了解您的互联网使用情况和潜在的安全威胁。
使用isharkVPN加速器，您可以享受更快、更安全的上网体验。今天就试试看，看看有什么不同。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 wireshark 捕获过滤器，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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