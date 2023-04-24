使用 iSharkVPN 加速器和 Wireshark 按端口筛选器提升您的在线体验
ishark blog article
2023-04-24 01:32:29
隆重推出终极在线保护解决方案 – isharkVPN！使用 isharkVPN，您可以享受闪电般的互联网速度和强大的安全性，所有这些都在一个包中。现在，您可以使用 isharkVPN 加速器和按端口过滤的 wireshark 将您的在线体验提升到一个新的水平。
isharkVPN 加速器是一个强大的工具，可以优化您的互联网连接以获得最大的速度和性能。告别缓慢的下载和缓冲视频，因为此工具可将您的互联网速度提高高达 200%！无论您是流式传输您最喜爱的 Netflix 节目还是在线玩游戏，isharkVPN 加速器都能确保您的连接快如闪电且始终可靠。
但这还不是全部——isharkVPN 还提供了一个强大的端口过滤器 wireshark。此工具可帮助您监控互联网流量并过滤掉任何不需要的数据包，确保您的在线数据始终安全并受到保护。借助按端口划分的 wireshark 过滤器，您可以轻松识别并阻止任何恶意流量进入您的设备，从而阻止黑客和网络犯罪分子。
在 isharkVPN，我们明白在线安全是我们用户的首要任务。这就是为什么我们开发了这些强大的工具来为您的在线活动提供终极保护。借助按端口划分的 isharkVPN 加速器和 wireshark 过滤器，您可以在一个易于使用的软件包中享受闪电般的速度和强大的安全性。
你还在等什么？立即使用 isharkVPN 保护您的在线隐私并享受闪电般的速度！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以通过端口过滤 wireshark，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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