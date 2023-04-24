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博客 > 使用 isharkVPN 加速器和协议的 Wireshark 过滤器增强您的在线安全性和速度

使用 isharkVPN 加速器和协议的 Wireshark 过滤器增强您的在线安全性和速度

ishark blog article

2023-04-24 01:33:05
如果您非常关注在线安全和隐私，那么您就会知道使用 VPN 服务的重要性。但是您是否知道有一种方法可以增强您的 VPN 体验并为您的在线活动增加一层额外的安全保护？为协议输入 isharkVPN 加速器和 Wireshark 过滤器。

isharkVPN 加速器是一款优化您的 VPN 连接的软件，使您能够更快、更稳定地浏览互联网。它通过在数据离开您的设备之前对其进行优化和压缩来实现这一点，从而加快下载和上传速度。使用 isharkVPN 加速器，您可以享受更流畅的在线体验，减少缓冲和中断。

但这还不是全部。使用 Wireshark 协议过滤器，您可以为您的 VPN 连接添加额外的安全层。 Wireshark 是一种流行的网络协议分析器工具，可让您监控网络流量并检测任何潜在的安全威胁。通过将 Wireshark 过滤器与 isharkVPN 加速器一起用于协议，您可以过滤掉任何不需要的流量并确保您的 VPN 连接安全并受到保护。

isharkVPN 加速器和协议的 Wireshark 过滤器一起构成了一个强大的组合，可以增强您的在线安全和隐私。有了更快的互联网速度和更严格的安全措施，您可以放心地浏览互联网，知道您的数据是安全的。

因此，如果您正在寻找一种方法来增强您的 VPN 体验并为您的在线活动增加额外的安全层，那么 isharkVPN 加速器和 Wireshark 协议过滤器就是您的最佳选择。亲自尝试一下，体验今天的不同之处！

如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以使用 wireshark 过滤协议，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
还没有iShark应用程序?现在就下载。
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