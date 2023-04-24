使用 isharkVPN 加速器保护您的互联网连接并提高您的速度
ishark blog article
2023-04-24 01:33:20
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和不断的缓冲？您想保护您的在线隐私和安全吗？看看 isharkVPN 加速器就知道了。
使用 isharkVPN 加速器，您可以享受闪电般的互联网速度，绕过地理限制，并从世界任何地方访问您最喜爱的内容。此外，我们先进的加密技术可确保您的在线活动不会被窥探。
但这还不是全部 - 使用我们用于 MAC 地址的 Wireshark 过滤器，您可以进一步增强您的在线安全性。通过过滤掉不需要的 MAC 地址，您可以防止未经授权访问您的网络并保护您的个人信息安全。
不要满足于缓慢、不安全的互联网。立即升级到 isharkVPN 加速器并掌控您的在线体验。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 wireshark 过滤 mac 地址，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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