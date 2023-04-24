使用 isharkVPN 加速器和 Wireshark 过滤最大化您的 VPN 速度
ishark blog article
2023-04-24 01:34:11
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和令人沮丧的缓冲时间？ isharkVPN 加速器就是您的不二之选。我们的创新技术可实现闪电般的网速，确保您可以轻松进行流式传输、游戏和浏览。
但是你问安全性呢？这就是我们的 wireshark 过滤的用武之地。我们的 VPN 会加密您的互联网流量，让任何试图窥探您的活动的人都无法读取它。通过我们的 wireshark 过滤，我们可以阻止任何不需要的流量，确保您的在线体验安全可靠。
isharkVPN 加速器不仅提供无与伦比的速度和安全性，而且非常易于使用。只需下载我们的应用程序，选择服务器位置，即可开始使用。此外，我们的客户支持团队全天候提供 24/7 服务，以协助解决任何问题。
不要再满足于缓慢、不安全的互联网。升级到 isharkVPN 加速器并亲身体验不同之处。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以进行 wireshark 过滤，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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