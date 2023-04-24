使用 isharkVPN 加速器和 Wireshark 过滤器源 IP 提高您的互联网速度
ishark blog article
2023-04-24 01:35:09
介绍终极在线解决方案：iSharkVPN 加速器
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和缓冲？您想保护您的在线隐私和安全吗？看看 iSharkVPN Accelerator——终极在线解决方案。
使用 iSharkVPN 加速器，您可以享受闪电般的互联网速度，并通过军用级加密保护您的在线隐私。我们的 VPN 服务允许您访问受区域限制的内容，例如流媒体服务和社交媒体平台，无论您身在世界何处。
但这还不是全部——我们的 VPN 还具有 Wireshark 过滤器源 IP 选项，允许您过滤掉不需要的流量并专注于您需要的特定数据。这对于需要解决问题或分析网络流量的网络管理员特别有用。
使用 iSharkVPN Accelerator 简单易用。只需在您的设备上下载并安装我们的应用程序，登录并连接到我们遍布全球的众多服务器之一。从那里，您可以安心地浏览网络，因为您知道您的在线活动是安全且快速的。
不要满足于缓慢的互联网速度和受损的在线隐私。立即升级到 iSharkVPN 加速器，体验极致的在线安全性和速度。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 wireshark 过滤源 IP，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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