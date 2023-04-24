使用 isharkVPN 加速器和 Wireshark IP 过滤器更快、更安全地进行流式传输
ishark blog article
2023-04-24 01:35:37
您是否厌倦了在线浏览时缓慢的互联网速度和安全问题？看看 isharkVPN 加速器和 wireshark ip 过滤器就知道了！
使用 isharkVPN 加速器，您可以将互联网速度提高多达 10 倍，同时还能保护您的隐私和安全。告别缓冲视频和缓慢下载，向闪电般快速的互联网问好。
但这还不是全部。将 isharkVPN 加速器与 wireshark ip 过滤器配对可为您的在线活动增加额外的安全层。 Wireshark ip filter 允许您监控和过滤您的互联网流量，确保您的敏感信息免受窥探。
无论您是希望保护公司数据的企业主，还是重视隐私的普通互联网用户，isharkVPN 加速器和 wireshark ip 过滤器都是完美的解决方案。今天就试试看，亲身体验其中的好处！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 wireshark ip 过滤器，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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但这还不是全部。将 isharkVPN 加速器与 wireshark ip 过滤器配对可为您的在线活动增加额外的安全层。 Wireshark ip filter 允许您监控和过滤您的互联网流量，确保您的敏感信息免受窥探。
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