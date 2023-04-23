使用 iSharkVPN 加速器为 2022 年世界杯做好准备
ishark blog article
2023-04-23 12:21:16
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2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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