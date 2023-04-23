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博客 > 在加拿大富波世界杯期间使用 iSharkVPN 加速器获得更快的流媒体体验

在加拿大富波世界杯期间使用 iSharkVPN 加速器获得更快的流媒体体验

ishark blog article

2023-04-23 12:22:07
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如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

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4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以在 fubo canada 上观看世界杯，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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