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博客 > 使用 isharkVPN 加速器在加拿大的电视上播放 2022 年世界杯！

使用 isharkVPN 加速器在加拿大的电视上播放 2022 年世界杯！

ishark blog article

2023-04-23 12:24:19
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如何使用 isharkVPN？

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2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

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使用 isharkVPN，您可以在加拿大电视转播世界杯，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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