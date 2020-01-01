下载ishark VPN for iOS

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你可以直接在我们的网站上做。
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iOS版ishark VPN主要特性
快的速度
通过市场上最快的VPN直播体育赛事，下载大文件，玩在线游戏。
大型服务器群
通过我们遍布美洲、欧洲、非洲和亚洲的全球服务器访问您最喜爱的内容。
无限带宽
流媒体，下载或上传，只要你想。不用担心由于达到带宽限制而突然停止。
无日志策略
我们从不跟踪、分享或出售您的数据。我们罗马尼亚总部还通过严格的隐私法保护您。
多种设备
考虑到速度，iShark提供无限带宽。不再有缓慢的加载时间和恒定的缓冲。
全天候客户支持
随时通过实时聊天或电子邮件联系。我们保证多种语言的快速响应。
他们在谈论什么?
常见问题
如何注册你的网站
我们的产品不需要注册，下载使用即可
你们的产品免费使用吗?
是的，我们的产品免费使用
如何下载您的应用程序
你可以直接从应用商店下载
我可以用VPN做什么?
VPN可以通过多种方式来保护您的隐私，并为您提供更安全的在线体验。VPN可以:
a保护您免受ISP监控
b保护您的机密信息，并安全连接到任何WiFi
c获得更便宜的网购优惠/更便宜的机票
d在其他国家观看免费流媒体电视
e打败黑客
f匿名下载/共享文件
我可以在手机上使用VPN吗?我为什么要这么做?
VPN服务的使用不应仅限于电脑和笔记本电脑。我们的智能手机和平板电脑不断地连接到互联网，交换数据，同步联系人、社交媒体账户和其他资料。我们的智能手机或平板电脑上都有敏感数据，我们想保护这些数据不受黑客和窥探，尤其是在使用不安全的公共WiFi网络时。
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