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我们的使命是为所有人提供私人和安全的互联网接入。质子VPN被世界各地的活动家和记者使用。我们的免费计划是唯一一个:

与大多数低评级免费VPN的各种限制和糟糕性能不同，ishark VPN可以为您带来最佳和最安全的在线体验。

我应该使用免费VPN吗

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无需注册，无需付款 ishark VPN开放使用，不需要帐户，不需要注册个人信息。它是100%免费的，不需要付款或信用卡。

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