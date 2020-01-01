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用免费的VPN保护你的隐私

我们的使命是为所有人提供私人和安全的互联网接入。质子VPN被世界各地的活动家和记者使用。我们的免费计划是唯一一个:
  • check 没有数据或速度限制
  • check 没有广告
  • check 没有记录您的在线活动
  • check 受瑞士隐私法保护吗

为什么我们提供免费VPN

在互联网上，隐私泄露这一主要的网络威胁正变得越来越严重。每个人都有责任保护网络隐私。现在，我们肩负着为您维护网络安全和隐私的使命。
我们推出ishark VPN，调用先进的方案来保护您的在线活动和敏感数据，包括IP, ID，密码，银行账户等。此外，它为您提供了访问全球网络的自由，以获得更多的娱乐。没有泄露，没有追踪，没有攻击。
ishark VPN与其他免费VPN

与大多数低评级免费VPN的各种限制和糟糕性能不同，ishark VPN可以为您带来最佳和最安全的在线体验。

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  • 服务器的位置
    100+服务器在6个地点
    3-5台服务器，分布在3个地点
  • 互联网的速度
    快5倍
    非常慢
  • 强大的加密
    check
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  • 稳定的连接
    check
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  • 隐藏IP地址
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  • 没有日志
    check
    不确定
  • 没有登记
    check
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我应该使用免费VPN吗

是的。一个好的免费VPN可以让你保持安全和匿名在线，没有任何成本。与其他一些免费VPN提供商不同，他们通过收集数据和销售从客户那里获得收入，以弥补服务器上的投资，并获得利润，ishark VPN是值得信赖的提供商。在不损害用户利益的前提下，建立最安全的网络环境。

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    没有日志，没有额外的工作

    ishark VPN承诺永远不会记录和收集您的数据。没有捕捉，噱头或隐藏的技巧来侵犯您的隐私。

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    无需注册，无需付款

    ishark VPN开放使用，不需要帐户，不需要注册个人信息。它是100%免费的，不需要付款或信用卡。

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常见问题
ishark VPN是如何工作的?
您可以通过特定国家或特定城市的端口访问驻留代理。使用您的登录凭证(用户名和密码)或白名单ip。
如何使用ishark VPN?
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ishark VPN有多安全?
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我可以用ishark VPN保护多少设备?
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