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免费IP地址检查

用ishark IP Checker查找IP地址信息和详细信息

IP地址

35.173.238.138

warn ip.top.warn_text

位置

United States Ashburn

互联网服务提供商:

Amazon.com, Inc.

隐藏我的IP地址

IP地址说明什么

所有设备必须有一个唯一的互联网协议地址才能连接和使用互联网，这个地址就是IP地址。你的IP地址相当于你的公共ID或虚拟地址，实际上它可以透露你的个人信息。

与ishark IP Checker，你会看到你的IP地址告诉你的确切地理位置，包括国家，城市，邮政编码等。除此之外，ISP、雇主、黑客或广告商只需通过你的IP地址就能追踪到你的姓名、家庭住址、电话号码、电子邮件、银行账户、支付历史和其他敏感信息。

IPv4和IPv6地址

IPv4和IPv6是目前使用的两个版本的互联网协议，它们决定了IP地址的外观。IPv4和IPv6之间的主要区别是可能的地址的数量。

IPv4
它基于32位，可以生成大约40亿个唯一的IP地址。IPv4地址看起来像128.75.1.89。
IPv6
它基于128位，可以生成3.4 x 1038个可能的地址。IPv6地址看起来像2001:0DB8:AC10: fe01:000:000:0001:0000。

目前，大多数互联网服务提供商仍在使用IPv4。IPv6没有实现的主要原因是IPv6不能向后兼容IPv4，而IPv4仍然适合我们的需求。

ishark VPN是掩码您的IP的最佳方式

连接到isharkVPN服务器，获取新的IP地址，并卧底浏览。你的流量将被下一代安全算法加密。只需一次点击即可:

  • item1

    隐藏你的IP

    只需选择我们数以千计的服务器之一，并将您的IP更改为不同的一个。没有人能说出你在哪里浏览了什么。

  • item2

    加密你的互联网流量

    ishark VPN将用其最先进的加密算法加密您的流量。你可以安全、私密地浏览，没有任何组织或网络犯罪分子能够窥探你。

  • item3

    更改虚拟位置

    通过连接到我们的一台服务器，您可以更改您的虚拟IP位置并访问您所在地区不可用的内容。

常见问题
ishark VPN是如何工作的?
您可以通过特定国家或特定城市的端口访问驻留代理。使用您的登录凭证(用户名和密码)或白名单ip。
如何使用ishark VPN?
您可以通过特定国家或特定城市的端口访问驻留代理。使用您的登录凭证(用户名和密码)或白名单ip。
ishark VPN有多安全?
您可以通过特定国家或特定城市的端口访问驻留代理。使用您的登录凭证(用户名和密码)或白名单ip。
我可以用ishark VPN保护多少设备?
您可以通过特定国家或特定城市的端口访问驻留代理。使用您的登录凭证(用户名和密码)或白名单ip。

免费下载ishark VPN启动，无需注册。

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