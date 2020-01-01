IP地址说明什么
所有设备必须有一个唯一的互联网协议地址才能连接和使用互联网，这个地址就是IP地址。你的IP地址相当于你的公共ID或虚拟地址，实际上它可以透露你的个人信息。
与ishark IP Checker，你会看到你的IP地址告诉你的确切地理位置，包括国家，城市，邮政编码等。除此之外，ISP、雇主、黑客或广告商只需通过你的IP地址就能追踪到你的姓名、家庭住址、电话号码、电子邮件、银行账户、支付历史和其他敏感信息。
IPv4和IPv6地址
IPv4和IPv6是目前使用的两个版本的互联网协议，它们决定了IP地址的外观。IPv4和IPv6之间的主要区别是可能的地址的数量。
IPv4
它基于32位，可以生成大约40亿个唯一的IP地址。IPv4地址看起来像128.75.1.89。
IPv6
它基于128位，可以生成3.4 x 1038个可能的地址。IPv6地址看起来像2001:0DB8:AC10: fe01:000:000:0001:0000。
目前，大多数互联网服务提供商仍在使用IPv4。IPv6没有实现的主要原因是IPv6不能向后兼容IPv4，而IPv4仍然适合我们的需求。
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常见问题
ishark VPN是如何工作的?
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