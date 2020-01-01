所有设备必须有一个唯一的互联网协议地址才能连接和使用互联网，这个地址就是IP地址。你的IP地址相当于你的公共ID或虚拟地址，实际上它可以透露你的个人信息。

与ishark IP Checker，你会看到你的IP地址告诉你的确切地理位置，包括国家，城市，邮政编码等。除此之外，ISP、雇主、黑客或广告商只需通过你的IP地址就能追踪到你的姓名、家庭住址、电话号码、电子邮件、银行账户、支付历史和其他敏感信息。