在任何地方看任何东西

由于一些问题，一些流媒体内容在您的国家无法使用。你能访问什么取决于你住在哪里。ishark VPN将您的IP地址替换为您连接到的服务器地址，因此您可以观看任何您喜欢的内容。

以Netflix为例，在每个国家，它提供不同的节目和电影。即使是美国Netflix的资料库，尽管它很大，仍然有遗漏的节目。使用ishark VPN，您可以访问不同的Netflix库来观看您喜欢的电影和电视节目，这要感谢其全球服务器。即使Netflix发誓禁止VPN IP地址，ishark VPN也会帮助你解决这个问题，并免费访问任何东西。