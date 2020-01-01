ishark VPN
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使用安全，快速和免费的VPN访问任何内容
- 享受任何流媒体服务
- 访问任何网站和应用程序
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如何使用ishark VPN解除屏蔽网站
连接到VPN是访问被屏蔽网站的最快和最简单的方法。ishark VPN不仅可以帮助您访问您最喜欢的内容，还可以通过强大的加密保护您的数据流量。忘掉网络限制，遵循以下3个简单的步骤:
在任何地方看任何东西
由于一些问题，一些流媒体内容在您的国家无法使用。你能访问什么取决于你住在哪里。ishark VPN将您的IP地址替换为您连接到的服务器地址，因此您可以观看任何您喜欢的内容。
以Netflix为例，在每个国家，它提供不同的节目和电影。即使是美国Netflix的资料库，尽管它很大，仍然有遗漏的节目。使用ishark VPN，您可以访问不同的Netflix库来观看您喜欢的电影和电视节目，这要感谢其全球服务器。即使Netflix发誓禁止VPN IP地址，ishark VPN也会帮助你解决这个问题，并免费访问任何东西。
访问应用程序和网站
ishark VPN允许您在限制区域内使用社交媒体应用程序。快速访问这些应用程序，包括脸书，推特，WhatsApp, Snapchat, Skype, Instagram, Pinterest, TikTok和其他无论你在哪里。
同样，你可以通过免费的iTop VPN访问任何你想浏览的网站，它的功能是网站解锁程序。隐藏IP功能有助于浏览敏感或成人材料，而无需担心隐私(这一点仅适用于成年用户)。
体验网络自由
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无限制的互联网
访问一切:VPN可以帮助您绕过某些国家、公司或机构适用的在线限制。
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终极隐私和安全
保持完全隐私:NordVPN使您的在线流量远离任何类型的窥探者，并使用下一代加密技术保护它。
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支持多种设备
在一个帐户下同时连接最多6个设备。它可以是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、智能电视、游戏机或路由器。
常见问题
如何注册你的网站
我们的产品不需要注册，下载使用即可
我可以用VPN做什么?
VPN可以通过多种方式来保护您的隐私，并为您提供更安全的在线体验。VPN可以:
a保护您免受ISP监控
b保护您的机密信息，并安全连接到任何WiFi
c获得更便宜的网购优惠/更便宜的机票
d在其他国家观看免费流媒体电视
e打败黑客
f匿名下载/共享文件
我可以在手机上使用VPN吗?我为什么要这么做?
VPN服务的使用不应仅限于电脑和笔记本电脑。我们的智能手机和平板电脑不断地连接到互联网，交换数据，同步联系人、社交媒体账户和其他资料。我们的智能手机或平板电脑上都有敏感数据，我们想保护这些数据不受黑客和窥探，尤其是在使用不安全的公共WiFi网络时。
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