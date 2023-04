Vyhrajte velké díky isharkVPN Accelerator a YouTube Competition

2023-04-21 13:34:11

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a ukládání do vyrovnávací paměti při streamování oblíbeného obsahu na YouTube? Už se nemusíte bát, protože iSharkVPN vás pokryl svou technologií akcelerátor u!S akcelerátorem iSharkVPN si můžete užívat bleskové rychlosti internetu i ve špičce. Rozlučte se s frustrujícím ukládáním do vyrovnávací paměti a přivítejte nepřerušované streamování. Navíc s šifrováním na vojenské úrovni iSharkVPN budou vaše online aktivity v bezpečí.Na oslavu této nové technologie pořádá iSharkVPN soutěž YouTube! Jednoduše vytvořte video představující akcelerátor iSharkVPN v akci a nahrajte ho na YouTube s hashtagem #iSharkVPNaccelerator. Vítěz získá roční službu iSharkVPN zdarma. Využijte tedy své dovednosti při tvorbě videa a ukažte nám, jak akcelerátor iSharkVPN zlepšil váš zážitek ze streamování.Už nečekejte a užijte si bleskově rychlý internet při procházení a streamování online. Získejte akcelerátor iSharkVPN ještě dnes a zapojte se do soutěže YouTube o šanci vyhrát roční bezplatnou službu!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete soutěžit, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.