Co je VPN?

Proč potřebujete VPN?

Nikdo nemá rád, když je sledován nebo sledován - i když nemá co skrývat. To je důvod, proč je důležité, abyste zintenzivnili svou hru o soukromí. Když procházíte VPN, váš provoz je šifrován, takže nikdo nemůže vidět, co děláte online. Zde je několik dalších důvodů, proč potřebujete VPN:

Zabezpečení online VPN eliminují riziko vystavení vašich osobních údajů kyberzločincům. To je nezbytné při používání nezabezpečených veřejných sítí Wi-Fi.

Svoboda online Ve skutečnosti má internet své hranice. S VPN můžete obejít omezení geografického obsahu a získat přístup ke všem vašim velmi potřebným webovým stránkám.