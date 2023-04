¿Por qué ofrecemos una VPN gratuita

La fuga de privacidad, la mayor amenaza cibernética, está empeorando en internet. Todo el mundo debe ser responsable de proteger la privacidad en línea. Ahora, tomamos la misión con el objetivo de salvaguardar la seguridad y privacidad de internet para usted.

Lanzamos ishark VPN que invoca un esquema avanzado para proteger sus actividades en línea y datos sensibles, incluyendo IP, ID, contraseña, cuentas bancarias, etc. Por otra parte, crea la libertad para que usted tenga acceso a la red global para más entretenimiento. No hay fuga, No hay pista, No hay ataque.