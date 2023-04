Qu’est-ce qu’un serveur VPN

Un serveur VPN est un serveur distant sécurisé qui relaie vos données en toute sécurité via internet. C’est une combinaison unique de matériel et de logiciels propriétaires, ce qui le rend beaucoup plus avancé que de simples serveurs distants. Les serveurs VPN peuvent être personnalisés pour des tâches spécifiques, telles que le partage de fichiers P2P ou l’accès Tor.



L’infrastructure du serveur VPN est essentielle à votre sécurité en ligne, votre confidentialité et votre confort. Par exemple, des serveurs proches de votre emplacement réel garantissent souvent la meilleure vitesse de connexion et la meilleure qualité de diffusion. C’est pourquoi il est important d’avoir une grande variété de serveurs VPN à jour répartis à travers le monde.