Télécharger ishark VPN pour Android

Un VPN peut être utilisé de plusieurs façons pour protéger votre vie privée et vous donner accès à une expérience en ligne plus sûre. Un VPN peut: A vous protéger contre la surveillance des fai B protégez vos informations confidentielles et connectez-vous en toute sécurité à n’importe quel WiFi C obtenir des offres d’achat en ligne moins chères/billets d’avion moins chers D regarder la télévision en streaming gratuite dans d’autres pays E battre les hackers F télécharger/partager des fichiers anonymement

Puis-je utiliser un VPN sur mobile? Pourquoi voudrais-je le faire?

L’utilisation d’un service VPN ne doit pas être limitée aux ordinateurs et aux ordinateurs portables. Nos smartphones et tablettes sont constamment connectés à Internet, échangeant des données, synchronisant des contacts, des comptes de médias sociaux et d’autres profils. Nous avons des données sensibles que nous voulons protéger contre les pirates et les snoops sur nos smartphones ou tablettes, en particulier lorsque vous utilisez des réseaux WiFi publics non sécurisés.