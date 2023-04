Notre mission est de fournir un accès Internet privé et sécurisé à tous. Proton VPN est utilisé par des militants et des journalistes du monde entier. Notre plan gratuit est le seul qui:

Pourquoi nous offrons un VPN gratuit

La fuite de la vie privée, la principale menace cybernétique, s’aggrave sur internet. Tout le monde devrait être responsable de la protection de la vie privée en ligne. Maintenant, nous prenons la mission visant à protéger la sécurité internet et la vie privée pour vous.

Nous lançons ishark VPN qui invoque un schéma avancé pour protéger vos activités en ligne et vos données sensibles, y compris IP, ID, mot de passe, comptes bancaires, etc. En outre, il crée la liberté pour vous d’accéder au réseau mondial pour plus de divertissement. Aucune fuite, aucune piste, aucune attaque.