Ping, ou latence, fait référence au temps qu’il faut pour l’information - dans ce cas, les paquets de données à envoyer de votre machine à un serveur et son temps de réponse subséquent. Ping est mesuré en millisecondes, donc plus le nombre de Ping est bas, plus la connexion est rapide.

Des voies de connexion plus courtes entre votre appareil et les serveurs de jeu sont préférables pour abaisser le ping car elles réduisent les délais perceptibles entre vos actions et ce qui se passe dans le jeu. L’utilisation d’un VPN peut aider à raccourcir cette voie en se connectant à un serveur VPN plus proche du serveur de jeu.