Vérificateur d’adresse IP gratuit

Tous les périphériques doivent avoir une adresse de protocole Internet unique pour se connecter et utiliser Internet, et c’est une adresse IP. Votre adresse IP agit comme votre identifiant public ou votre adresse virtuelle, et en fait, il peut révéler des informations très personnelles à votre sujet.

Avec ishark IP Checker, vous verrez que votre adresse IP indique votre géolocalisation exacte, y compris le pays, la ville, le code postal, etc. En dehors de cela, le fai, les employeurs, les pirates ou les annonceurs peuvent simplement tracer votre nom, adresse de domicile, numéro de téléphone, e-mail, comptes bancaires, historique de paiement et d’autres informations sensibles juste via votre adresse IP.