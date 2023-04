Védje meg magát a telefonos kémkedéstől az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-21 11:43:57

Eleged van a lassú internet- sebesség ből online böngészés közben? Aggódsz az online adatvédelem és biztonság miatt? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN nemcsak a legmodernebb titkosítást nyújtja az online tevékenység védelme érdekében, hanem egy gyorsítóval is növeli az internet sebesség ét. Mondjon búcsút a pufferelt és lassan betöltő oldalaknak.De az előnyök nem állnak meg itt. Tudtad, hogy a telefonod kémkedhet utánad? Sok alkalmazás nyomon követi tartózkodási helyét, böngészési előzményeit, sőt a mikrofon- és kamerahasználatot is az Ön tudta nélkül. Az IsharkVPN fejlett biztonsági intézkedései biztosítják, hogy adatai privátak és védettek maradjanak.Ne engedje, hogy online tevékenységei és személyes adatai rossz kezekbe kerüljenek. Vegye át az irányítást az isharkVPN gyorsítóval. Próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a gyorsabb és biztonságosabb internetet.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével telefonja kémkedhet utána, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.