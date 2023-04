Biztonságos és hatékony adatkezelés az isharkVPN Accelerator és a ZohoVault segítségével

2023-03-27 16:34:17

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a fájlokhoz való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN- gyorsító és a ZohoVault.Az isharkVPN gyorsítóval akár 200%-kal is felgyorsíthatja internetkapcsolatát. Nincs több pufferelés vagy késés fontos videohívások vagy online játékmenetek közben. Ez a hatékony eszköz optimalizálja a hálózati forgalmat és csökkenti a késleltetést, zökkenőmentes és gyors online élmény t biztosítva.De mi a helyzet az érzékeny fájljaival és dokumentumaival? Itt jön be a ZohoVault. Ez a felhő alapú jelszókezelő lehetővé teszi jelszavai, hitelkártya-információi és egyéb fontos adatok biztonság os tárolását és megosztását. A fejlett titkosítással és a kéttényezős hitelesítéssel nyugodt lehet, ha tudja, hogy adatai biztonságban vannak, és csak azok számára érhetők el, akiknek szükségük van rájuk.És a legjobb rész? Az isharkVPN-gyorsító és a ZohoVault zökkenőmentesen működik együtt. Az isharkVPN gyorsító továbbfejlesztett hálózati sebességével könnyedén elérheti és kezelheti fájljait a ZohoVault segítségével a világ bármely pontjáról.Mondjon búcsút a lassú internet- és biztonsági problémáknak. Próbálja ki az isharkVPN gyorsítót és a ZohoVaultot még ma, és tapasztalja meg a különbséget saját maga.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével zohovault, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.