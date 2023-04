Nézz bármit bárhonnan

Számos probléma miatt egyes streaming tartalmak nem érhetők el az Ön országában. Az, hogy mit érhet el, attól függ, hogy hol él. Az ishark VPN lecseréli az IP-címedet annak a szervernek a címére, amelyhez csatlakozol, így bármit megnézhetsz, amit csak akarsz.

Vegyük például a Netflixet, minden országban különböző műsorokat és filmeket kínál. Még az amerikai Netflix könyvtárban is, bármennyire is nagy, még mindig hiányoznak a műsorok. Az ishark VPN-nel hozzáférhetsz a Netflix különböző könyvtáraihoz, hogy a világméretű szervereknek köszönhetően tetsző filmeket és tévéműsorokat nézhess. Még a Netflix is megfogadja, hogy betiltja a VPN IP-címeket, az ishark VPN ott lenne, hogy segítsen megkerülni ezt a problémát, és szabadon hozzáférhet bármihez.