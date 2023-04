01 महान गति वीपीएन की गति आपको सर्वर के करीब लाने पर काफी निर्भर करती है।Having a server is almost guaranteed by Surfshark’s large roster, most of which have at least a single 1 Gbps port, and many being upgraded to 10 Gbps.

02 No data collection Surfshark servers are configured to work in tandem with our no-logs policy. Their RAM-only nature ensures that they completely reset as soon as the servers are updated or disconnected from power.

03 All protocols support all servers चिंतित है कि क्या आप जिस सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, वह आपकी वीपीएन प्रोटोकॉल की पसंद का समर्थन करेगा?Worry not! आप WireGuard, IKEv2, या OpenVPN (टीसीपी या UDP) का उपयोग कर रहे हैं, आप किसी भी समस्या के बिना किसी भी सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं।