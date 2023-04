01 Grandi velocità La velocità VPN dipende molto da quanto sei vicino al server. Having a server is almost guaranteed by Surfshark’s large roster, most of which have at least a single 1 Gbps port, and many being upgraded to 10 Gbps.

02 Nessuna raccolta di dati I server dei Surfshark sono configurati in modo da funzionare in parallelo con la nostra politica di non registrazione. La loro natura esclusivamente RAM-only assicura che siano completamente reimpostati non appena i server sono aggiornati o disconnessi dall’ alimentazione.

03 Tutti i protocolli supportano tutti i server Preoccupato che il server a cui vuoi connetterti possa supportare la tua scelta di protocollo VPN? Non preoccuparti! Whether you’re using WireGuard, IKEv2, or OpenVPN (TCP or UDP), you can connect to any server without any issues.