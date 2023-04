Perché offriamo un VPN libero

La perdita di Privacy, la maggiore minaccia cibernetica, sta peggiorando su internet. Tutti dovrebbero essere responsabili della tutela della privacy online. Ora, intraprendiamo la missione volta a salvaguardare la sicurezza e la privacy di internet per voi.

We launch ishark VPN that invokes an advanced scheme to protect your online activities and sensitive data, including IP, ID, password, bank accounts etc. Moreover, it creates freedom for you to access global network for more entertainment. Nessuna perdita, nessuna traccia, nessun attacco.