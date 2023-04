Controllo indirizzi IP libero

Tutti i dispositivi devono avere un indirizzo unico di protocollo Internet per la connessione e l’uso di Internet, ed è un indirizzo IP. Il tuo indirizzo IP agisce come il tuo ID pubblico o il tuo indirizzo virtuale, e in realtà può rivelare informazioni molto personali su di te.

Con il controllo di ishark IP, vedrai che il tuo indirizzo IP dice esattamente la tua geolocalizzazione, incluso il paese, la città, il cap e così via. Oltre a ciò, l’isp, i datori di lavoro, gli hacker o gli inserzionisti possono semplicemente tracciare il proprio nome, indirizzo di casa, numero di telefono, e-mail, conti bancari, storia dei pagamenti e altre informazioni sensibili semplicemente tramite il proprio indirizzo IP.