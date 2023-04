Ovunque tu sia, una VPN è essenziale per le trasmissioni sportive.

Se stai viaggiando, sia all’estero che in un altro mercato televisivo, connetti a una VPN per accedere ai tuoi canali sportivi preferiti in modo sicuro su qualsiasi rete. ExpressVPN invia il vostro traffico attraverso un tunnel privato e criptato, permettendovi di osservare e tenere i vostri dati al sicuro mentre siete all’estero.

Se stai guardando a casa, usa una VPN per aggirare ISP che lancia messaggi. ExpressVPN rende il tuo traffico internet più anonimo, quindi il tuo ISP non riesce a identificare e rallentare i tuoi flussi.

Che si stia cercando di far scorrere il flusso di calcio, tennis, boxe o qualsiasi altro evento, si può catturare ogni secondo dell’azione con un VPN. Punteggio!