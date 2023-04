Guarda qualsiasi cosa da qualsiasi parte

A causa di diversi problemi, alcuni contenuti in streaming non sono disponibili nel tuo paese. Ciò a cui si può accedere dipende da dove si vive. Ishark VPN sostituisce il tuo indirizzo IP con quello del server a cui ti connetti, in modo che tu possa guardare quello che vuoi.

Prendete Netflix come esempio, in ogni paese offre diversi spettacoli e film. Anche la nostra biblioteca di Netflix, per quanto grande sia, manca ancora degli spettacoli. Con ishark VPN, puoi accedere a diverse librerie di Netflix per guardare film e programmi televisivi che ti piacciono grazie ai suoi server mondiali. Anche Netflix promette di vietare gli indirizzi IP VPN, ishark VPN sarebbe lì per aiutarti ad aggirare il problema ed essere libero di accedere a qualsiasi cosa.