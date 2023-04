Co to jest serwer VPN

Serwer VPN to bezpieczny zdalny serwer, który bezpiecznie przekazuje dane przez Internet. Jest to unikalne połączenie sprzętu i zastrzeżonego oprogramowania, dzięki czemu jest znacznie bardziej zaawansowany niż proste zdalne serwery. Serwery VPN mogą być dodatkowo dostosowane do określonych zadań, takich jak udostępnianie plików P2P lub dostęp do Tora.



Infrastruktura serwerów VPN ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa online, prywatności i komfortu. Na przykład serwery znajdujące się w pobliżu rzeczywistej lokalizacji często gwarantują najlepszą szybkość połączenia i jakość przesyłania strumieniowego. Dlatego ważne jest, aby mieć szeroką gamę aktualnych serwerów VPN rozsianych po całym świecie.