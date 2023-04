Get isharkVPN

O que é servidor VPN

Um servidor VPN é um servidor remoto seguro que retransmite seus dados com segurança através da Internet. É uma combinação única de hardware e software proprietário, tornando-o muito mais avançado do que simples servidores remotos. Os servidores VPN podem ser personalizados para tarefas específicas, como compartilhamento de arquivos P2P ou acesso Tor.



A infraestrutura do servidor VPN é essencial para a sua segurança, privacidade e conforto online. Por exemplo, servidores próximos à sua localização real geralmente garantem a melhor velocidade de conexão e qualidade de streaming. É por isso que é importante ter uma grande variedade de servidores VPN atualizados espalhados por todo o mundo.