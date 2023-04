O que posso fazer com uma VPN?

Uma VPN pode ser usada de várias maneiras para proteger sua privacidade e dar acesso a uma experiência on-line mais segura. Uma VPN pode:

a Protegê-lo contra o monitoramento do ISP

b Proteja suas informações confidenciais e conecte-se com segurança a qualquer Wi-Fi

c Obter ofertas de compras on-line mais baratas / passagens aéreas mais baratas

d Assista streaming de TV grátis em outros países

e Vença os hackers

f Baixar/Compartilhar arquivos anonimamente