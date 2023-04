Verificador de Endereço IP gratuito

Todos os dispositivos devem ter um endereço de protocolo de Internet exclusivo para se conectar e usar a Internet, e é um endereço IP. Seu endereço IP atua como sua ID pública ou seu endereço virtual e, na verdade, pode revelar informações muito pessoais sobre você.

Com o ishark IP Checker, você verá que seu endereço IP informa sua geolocalização exata, incluindo país, cidade, CEP e etc. Além disso, o ISP, empregadores, hackers ou anunciantes podem simplesmente rastrear seu nome, endereço residencial, número de telefone, e-mail, contas bancárias, histórico de pagamentos e outras informações confidenciais apenas através do seu endereço IP.