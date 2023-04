Frequently Asked Questions

How to register your website Our products do not need to be registered, just download and use

Are your products free to use? Да, наш продукт свободен в использовании

How to download your application Вы можете скачать его прямо из appstore

What can I do with a VPN? A VPN can be used in a number of ways to protect your privacy, and give you access to a safer online experience. VPN может:

A защитить вас от интернет-мониторинга

b Protect your confidential information and safely connect to any WiFi

c Obtain cheaper Online shopping deals/ cheaper Flight tickets

d Watch free streaming TV in other countries

e Beat the hackers

F загрузка/передача файлов анонимно