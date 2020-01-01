01 Большие скорости движения Скорость VPN во многом зависит от того, насколько вы близки к серверу.Наличие сервера почти гарантировано большим списком Surfshark, большинство из которых имеют по крайней мере Один 1 гбит/с порт, а многие модернизируются до 10 гбит/с.

02 Отсутствие сбора данных Серверы Surfshark настроены на работу в тандеме с нашей политикой no-logs.Их тип RAM-only гарантирует, что они будут полностью сброшены, как только серверы будут обновлены или отключены от питания.

03 Все протоколы поддерживают все серверы Беспокоитесь о Том, будет ли сервер, к которому вы хотите подключиться, поддерживать ваш выбор VPN протокола?- не волнуйся!Независимо от того, используете ли вы WireGuard, IKEv2 или OpenVPN (TCP или UDP), вы можете подключиться к любому серверу без каких-либо проблем.