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Выберите из 5442 ультрабыстрых серверов isharkVPN в 60 странах мира.
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Что такое VPN сервер
VPN сервер — это безопасный удаленный сервер, который безопасно передает ваши данные через интернет.Это уникальное сочетание аппаратного и запатентованного программного обеспечения, что делает его гораздо более совершенным, чем простые удаленные серверы.VPN серверы могут быть дополнительно настроены для выполнения конкретных задач, таких как совместное использование файлов P2P или доступ к Tor.
VPN server инфраструктура необходима для вашей онлайн безопасности, конфиденциальности и комфорта.Например, серверы, расположенные вблизи вашего фактического местоположения, часто гарантируют наилучшую скорость подключения и качество потокового потока.Именно поэтому важно иметь широкий выбор современных VPN серверов по всему миру.
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Быстрая скорость подключения
На каждом сервере доступно по крайней мере по одному порту Gbps, в то время как каждый день добавляются новые 10 портов Gbps.
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100% серверов только ram
Все серверы работают на самых последних обновлениях программного обеспечения, не хранят никаких данных и периодически стираются.
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Протокольная поддержка
Вся наша серверная сеть поддерживает безопасные и надежные протоколы Wireguard, IKEv2 и OpenVPN.
Полный список VPN серверов
Страна (Citys)
Частный DNS
Маскировочный режим
OpenVPN (OpenVPN)
WireGuard/
IPSec/IKEv2
Поддержка в области распространения знаний
Легко подключайтесь к серверам isharkVPN
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01
Большие скорости движения
Скорость VPN во многом зависит от того, насколько вы близки к серверу.Наличие сервера почти гарантировано большим списком Surfshark, большинство из которых имеют по крайней мере Один 1 гбит/с порт, а многие модернизируются до 10 гбит/с.
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02
Отсутствие сбора данных
Серверы Surfshark настроены на работу в тандеме с нашей политикой no-logs.Их тип RAM-only гарантирует, что они будут полностью сброшены, как только серверы будут обновлены или отключены от питания.
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03
Все протоколы поддерживают все серверы
Беспокоитесь о Том, будет ли сервер, к которому вы хотите подключиться, поддерживать ваш выбор VPN протокола?- не волнуйся!Независимо от того, используете ли вы WireGuard, IKEv2 или OpenVPN (TCP или UDP), вы можете подключиться к любому серверу без каких-либо проблем.
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04
Частные просмотры
С помощью VPN приложения все ваши онлайн данные будут зашифрованы.Таким образом, он будет защищен от воровства и шпионажа, а также сделает вас гораздо труднее отслеживать.
Почему вы выбрали isharkVPN?
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Технология доверенного сервера
Проверенный для подтверждения основных мер защиты конфиденциальности, доверенный сервер устанавливает новый стандарт безопасности.
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Приготовься прямо сейчас
Подключение к ExpressVPN является быстрым и простым.Просто зарегистрируйтесь, скачайте и подключайтесь нажатием кнопки!
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Разблокируйте сайт, который вы любите
Доступ к вашему любимому контенту без цензуры.Разблокируйте Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
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Просмотр более анонимно
Измените IP адрес и местоположение вашего устройства, чтобы веб-сайты не могли использовать эти данные для вашей идентификации.
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Потоковое видео и музыка
Наслаждайтесь Netflix, Hulu, BBC, Spotify и многое другое-с приватностью, безопасностью и горящей скоростью.
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Круглосуточная поддержка клиентов
Свяжитесь с нами в любое время через чат или электронную почту.Мы гарантируем быстрый ответ на нескольких языках.
Frequently Asked Questions
How to register your website
Our products do not need to be registered, just download and use
Are your products free to use?
Да, наш продукт свободен в использовании
How to download your application
Вы можете скачать его прямо из appstore
What can I do with a VPN?
A VPN can be used in a number of ways to protect your privacy, and give you access to a safer online experience. VPN может:
A защитить вас от интернет-мониторинга
b Protect your confidential information and safely connect to any WiFi
c Obtain cheaper Online shopping deals/ cheaper Flight tickets
d Watch free streaming TV in other countries
e Beat the hackers
F загрузка/передача файлов анонимно
Могу ли я использовать VPN на мобильном телефоне?Why would I want to?
Использование VPN сервиса не должно ограничиваться компьютерами и ноутбуками.Our smartphones and tablets are constantly connected to the Internet, exchanging data, syncing contacts, social media accounts and other profiles. We’ve got sensitive data we want to safeguard from hackers and snoops on our smartphone or tablets , especially when using unsecured public WiFi networks.