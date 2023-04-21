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Транслируйте Young Sheldon на CTV на молниеносной скорости с ускорителем iSharkVPN ishark blog article 2023-04-21 12:43:37



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Одно шоу, которое вы не захотите пропустить, — это популярный ситком «Молодой Шелдон», который транслируется на CTV. Этот приквел к «Теории большого взрыва» рассказывает о жизни 9-летнего Шелдона Купера, который учится в старшей школе и живет своей семьей. С ускорителем isharkVPN вы можете смотреть все веселые и трогательные эпизоды без каких-либо задержек или буферизации.



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