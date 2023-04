Máy chủ VPN là gì

VPN server là một máy chủ từ xa an toàn chuyển tiếp dữ liệu của bạn một cách an toàn thông qua Internet. Đây là sự kết hợp duy nhất giữa phần cứng và phần mềm độc quyền, làm cho nó tiên tiến hơn nhiều so với các máy chủ đơn giản từ xa. Các máy chủ VPN có thể được tùy chỉnh hơn cho các tác vụ cụ thể, chẳng hạn như chia sẻ tệp P2P hoặc truy cập Tor.



Cơ sở hạ tầng máy chủ VPN rất cần thiết cho an ninh trực tuyến, riêng tư và tiện nghi. Ví dụ, máy chủ gần vị trí thực tế của bạn thường đảm bảo tốc độ kết nối và chất lượng streaming tốt nhất. Đây là lý do tại sao cần có nhiều loại máy chủ VPN cập nhật trên toàn cầu.