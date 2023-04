Download ISHARK VPN cho Android

Tôi có thể làm gì với một mạng VPN?

Một VPN có thể được sử dụng theo một số cách để bảo vệ sự riêng tư của bạn, và cho phép bạn truy cập vào một trải nghiệm trực tuyến an toàn hơn. Một VPN can:

Một sự bảo vệ anh khỏi việc giám sát ISP

B bảo vệ thông tin bí mật và kết nối an toàn với WiFi

C mua vé mua sắm trực tuyến rẻ hơn/vé bay rẻ hơn

D xem truyền hình trực tuyến miễn phí ở các nước khác

E đã đánh bại các hacker

F Tải xuống/chia sẻ tập tin ẩn danh