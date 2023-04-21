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اختبر سرعات الإنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator و CyberGhost VPN

ishark blog article

2023-04-21 23:44:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على المواقع والتطبيقات؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و CyberGhost VPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بالأمان. تعمل تقنيتهم المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح بسهولة. وباستخدام الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى تريده دون أي قيود جغرافية.



ولكن ماذا عن الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه؟ أدخل CyberGhost VPN. مع وجود أكثر من 6500 خادم في 90 دولة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن اتصالك بالإنترنت مشفر وأن نشاطك يظل مجهولاً. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سياستهم الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات تعني أنه لن يتم تخزين بياناتك أو مشاركتها مع أي شخص.



يوفر مسرع isharkVPN و CyberGhost VPN معًا أفضل تجربة على الإنترنت. قل وداعًا للسرعات والقيود البطيئة ، ومرحبًا بتصفح الإنترنت السريع والآمن وغير المقيد. جربهم اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك yberghost vpn ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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