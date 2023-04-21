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عزز الحماية من الفيروسات مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 09:42:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط عند استخدام مزود مكافحة الفيروسات الحالي؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل لجميع مشكلات سرعة الإنترنت لديك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة مع الشعور بالأمان والحماية على الإنترنت في نفس الوقت. لا داعي لانتظار تحميل الصفحات أو دفقها لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ، يضمن برنامج isharkVPN يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسهولة.



ولكن ماذا عن مزود مكافحة الفيروسات الحالي الخاص بك؟ لا داعي للقلق ، فقد تم تصميم مسرع isharkVPN للعمل بسلاسة مع أي برنامج مكافحة فيروسات قد تستخدمه بالفعل. في الواقع ، يمكنه أيضًا تحسين أداء برنامج مكافحة الفيروسات الموجود لديك ، مما يجعله أكثر فاعلية في حماية جهازك من البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN اليوم ولن تعاني أبدًا من بطء سرعات الإنترنت مرة أخرى. مع الميزة الإضافية للتوافق مع مزود مكافحة الفيروسات الحالي ، فهو الخيار الأمثل لأي شخص يتطلع إلى زيادة السرعة والأمان عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام موفري برامج مكافحة الفيروسات الآخرين ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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