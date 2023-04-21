التدوين > حماية جهاز Android الخاص بك: احصل على iSharkVPN Accelerator و YouTube Adblock

حماية جهاز Android الخاص بك: احصل على iSharkVPN Accelerator و YouTube Adblock

ishark blog article

2023-04-21 07:22:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والإعلانات المزعجة التي تعيق تجربتك على YouTube؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و YouTube adblock لنظام Android.



مع مسرع isharkVPN ، سترتفع سرعات الإنترنت لديك. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس. يمكنك حتى الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيا بسهولة!



ولكن ماذا عن تلك الإعلانات المزعجة التي يبدو أنها تظهر كل بضع دقائق على YouTube؟ وهنا يأتي دور حظر إعلانات YouTube لنظام التشغيل Android. قل وداعًا لتلك الانقطاعات المزعجة واستمتع بمحتوى فيديو دون انقطاع.



وأفضل جزء؟ تأتي كلتا هاتين الميزتين متضمنتين مع خدمة isharkVPN المتميزة الخاصة بنا. ستتمتع بإمكانية الوصول إلى سرعات فائقة ومحتوى خالٍ من الإعلانات في حزمة واحدة مريحة.



لا تدع الإنترنت البطيء والإعلانات تدمر تجربتك على الإنترنت. قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم واستمتع بمزايا برنامج تسريع الإعلانات و YouTube adblock لنظام Android.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر إعلانات youtube لنظام Android والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN