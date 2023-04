التدوين > عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: مقارنة بين Zabbix و Nagios

عزز سرعة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator: مقارنة بين Zabbix و Nagios

ishark blog article

2023-04-20 14:30:24

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وفعالة يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! بفضل تقنيته المتطورة ، يمكن أن يساعدك مسرع iSharkVPN في الاستمتاع بتجارب أكثر سلاسة وأسرع عبر الإنترنت ، سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو عالية الدقة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو تنزيل ملفات كبيرة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا ميزات أمان وتشفير قوية لحماية خصوصيتك على الإنترنت والحفاظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة حول العالم ، يمكنك أيضًا الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا والاستمتاع بالوصول غير المقيد إلى الإنترنت من أي مكان.



وإذا كنت تبحث عن أداة مراقبة قوية لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بك ، فإن Zabbix vs Nagios هو نقاش يستحق الاستكشاف. يعد كل من Zabbix و Nagios من الحلول الشائعة للمراقبة مفتوحة المصدر والتي توفر ميزات ووظائف متقدمة لمراقبة الشبكة ومراقبة الخادم والمزيد.



تشتهر Zabbix ، على وجه الخصوص ، بقابلية التوسع والتخصيص وإمكانيات المراقبة في الوقت الفعلي. يوفر مجموعة واسعة من خيارات المراقبة ، من اختبارات ping الأساسية إلى استعلامات قاعدة البيانات المعقدة ، كما يدعم طرق الإعلام المختلفة ، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة و Slack.



Nagios ، من ناحية أخرى ، هي أداة مراقبة مجربة ومختبرة كانت موجودة منذ أكثر من عقدين. إنه يوفر واجهة بسيطة وبديهية ، بالإضافة إلى بنية إضافية مرنة تسمح للمستخدمين بتوسيع وظائفه حسب الحاجة. يدعم Nagios أيضًا مجموعة متنوعة من طرق الإعلام ، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإشعارات الدفع.



لذا ، سواء اخترت مسرّع iSharkVPN أو Zabbix vs Nagios ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تحصل على أدوات وخدمات من الدرجة الأولى يمكن أن تساعدك على البقاء على اتصال وآمن وإنتاجية في العصر الرقمي. جربهم اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك zabbix vs nagios ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN